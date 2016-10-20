Райан Уитни: "Артюхин – единственный, кто выбрался из Чернобыля"

Бывший хоккеист "Сочи", серебряный призер Олимпиады в Вынкувере, Райан Уитни остался в восторге от драки капитана "Сибири" Евгения Артюхина с нападающим ЦСКА Валерием Ничушкиным. Оба участника стычки получили удаления по пять минут. "Сибирь" победила ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2.

"Евгений Артюхин до сих пор чертовски хорош. При росте 195 сантиметров и весе 119 килограммов катается как ветер, силен как бык. Он единственный, кто выбрался из Чернобыля", – написал Уитни в своем твиттере.

Как Ничушкин подрался с Артюхиным