Райан Уитни: "Артюхин – единственный, кто выбрался из Чернобыля"

Бывший хоккеист "Сочи", серебряный призер Олимпиады в Вынкувере, Райан Уитни остался в восторге от драки капитана "Сибири" Евгения Артюхина с нападающим ЦСКА Валерием Ничушкиным. Оба участника стычки получили удаления по пять минут. "Сибирь" победила ЦСКА в серии буллитов со счетом 3:2.
"Евгений Артюхин до сих пор чертовски хорош. При росте 195 сантиметров и весе 119 килограммов катается как ветер, силен как бык. Он единственный, кто выбрался из Чернобыля", – написал Уитни в своем твиттере.
Как Ничушкин подрался с Артюхиным
Evgeny Artyukhin still doing the damn thing. 6'5" 250 lbs skates like the wind, strong as an ox and the only man to walk out of Chernobyl https://t.co/wNL1KRWoTL– Ryan Whitney (@ryanwhitney6) 20 октября 2016 г.
Дилан
ахахах классно подколол
23:07