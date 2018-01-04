Райан Стоа: "В контракте пункта о числе бросков по воротам нет"

Форвард "Спартака" Райан Стоа после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (3:2 в Москве) отметил: его команда помогла голкиперу Никите Беспалову отстоять победу. По его словам, часто красно-белые просто играли на инстинктах.

– Мы отлично вышли из-под прессинга, при счете 2:2, – заявил Стоа. – Здорово защищали Беспалова, ждали шанса, и когда он появился – успешно реализовали.

– Как удалось защитить ворота от супернавала "Салавата" в третьем периоде?

– Даже не знаю. Мы действовали на инстинктах. Чтобы завоевать место в плей-офф, у нас все играют за одного, и так мы можем добиться успеха.

– Сегодня вы нанесли 7 бросков. В контракте есть специальный пункт?

– (Смеется.) Да нет. У меня просто были возможности забить, и за них можно только поблагодарить партнеров. (Евгений БЕЛОУСОВ)