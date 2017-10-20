Райан Стоа: "Появление Жамнова встряхнуло "Спартак" в игре с "Авангардом"

Нападающий "Спартака" Райан Стоа отметил, что появление генерального менеджера клуба Алексея Жамнова на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:2) встряхнуло игроков.

Победную шайбу красно-белые забросили на последней минуте третьего периода. Стоа отметился в матче двумя шайбами, в том числе победной. До этой встречи москвичи проиграли пять матчей подряд.

- В чем причина неудач в последних встречах? Хороший вопрос, если бы у кого-то был на него ответ, ситуация изменилась бы, - цитирует ТАСС Стоа. - Сезон изобилует взлетами и падениями, ни у кого нет уверенности. Несколько побед и команда преображается, несколько поражений - и все наоборот. Ребята хотят побеждать, после игры с "Авангардом" мы сделали шаг в правильном направлении.

В последних встречах у нас были тяжелые соперники, такие как СКА и ЦСКА. Мы готовились к этим матчам, но проиграли. Поражения во встречах с лидерами сильнее сказываются на моральном состоянии команды.