Райан Стоа: "Победить Россию на Олимпиаде? В хоккее возможно все"

Нападающий сборной США Райан Стоа поделился планами на Олимпийские игры-2018. Как и в Сочи-2014, звездно-полосатые в Пхенчхане сыграют в одной группе со сборными России (будет выступать в качестве команды олимпийских атлетов из России), Словакии и Словении.
– Выступающие в Европе американцы смогут обыграть ЦСКА и СКА? – вопрос Стоа, который вошел в состав своей национальной команды, названный в начале недели.
– В хоккее возможно все. У россиян великолепная команда с отличными игроками. А я просто рад оказаться в составе своей сборной. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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