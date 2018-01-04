Райан Стоа: "Победить Россию на Олимпиаде? В хоккее возможно все"

Нападающий сборной США Райан Стоа поделился планами на Олимпийские игры-2018. Как и в Сочи-2014, звездно-полосатые в Пхенчхане сыграют в одной группе со сборными России (будет выступать в качестве команды олимпийских атлетов из России), Словакии и Словении.

– Выступающие в Европе американцы смогут обыграть ЦСКА и СКА? – вопрос Стоа, который вошел в состав своей национальной команды, названный в начале недели.

– В хоккее возможно все. У россиян великолепная команда с отличными игроками. А я просто рад оказаться в составе своей сборной. (Евгений БЕЛОУСОВ)