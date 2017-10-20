Райан Стоа: "Кубок Германии - единственный шанс для США наиграть состав к Олимпиаде"

Нападающий "Спартака" Райан Стоа отметил, что Кубок Германии является единственным шансом для сборной США наиграть состав перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Кубок Германии пройдет с 10 по 12 ноября в Аугсбурге. Ранее был объявлен состав американской команды на турнир в Германии. Помимо Стоа, в него вошли еще шесть игроков, выступающих за клубы КХЛ.

- Рад, что меня вызвали в сборную, это большая честь представлять свою страну на международном уровне, - цитирует ТАСС Стоа. - У нас много отличных игроков, которые могут составить сильную сборную. Конечно, это приглашение говорит о том, что у меня неплохие шансы попасть на Олимпиаду. Но это длинный сезон, и крайне важно пройти его без травм.

Мы окажемся в расположении сборной почти на 10 дней. Здорово, что будет возможность пообщаться на английском в течение этого времени. У сборных России и Канады много возможностей наиграть состав, у нас это единственный турнир. Будем стараться выжать максимум из этой ситуации.