Райан Стоа: "Думаю, "Спартаку" удастся сохранить позитивный настрой на выездную серию"

Нападающий "Спартака" Райан Стоа отметил, что команде удастся сохранить позитивный настрой в ближайших гостевых матчах после успехов в домашних играх. В пяти последних домашних матчах красно-белые одержали пять побед. Впоследней игре было обыграно московское "Динамо" - 2:0. "Спартак" 31 октября на выезде сыграет с минским "Динамо".

– Хорошо провели эту игру, сумели выстоять в меньшинстве, – цитирует ТАСС Стоа. – Не было Максвелла, но Лещенко отлично действовал вместо него. Вся команда здорово боролась, показав слаженные действия – благодаря этому нам удалось добиться победы.

Это были тяжелые десять дней, за которые мы провели пять матчей. Думаю, нам удастся сохранить позитивный настрой, который мы получили в последних встречах, на выездную серию.