Райан Стоа: "Даже с "Ак Барсом" "Спартак" выступил на равных"

Нападающий "Спартака" и сборной США Райан Стоа ​оценил начало года для красно-белых и отметил, что команда показывает качественную игру.

– У нас сейчас очень сложная домашняя серия. Все четыре соперника борются за место в плей-офф, а "Ак Барс" и "Нефтехимик" идут в лидерах своей конференции, - цитируюи Стоа "Известия". - Но еще перед перерывом на Новый год в команде все понимали, насколько важно будет успешно выступить в первых январских матчах и уйти на перерыв в связи с Матчем звезд в зоне плей-офф. Радует, что у нас появилась качественная игра – даже с "Ак Барсом" мы выступали на равных, а с "Салаватом Юлаевым" и "Нефтехимиком" добились побед.

– С кем из соперников было тяжелее всего?

– Очень трудная игра получилась с "Нефтехимиком". У них молодая и быстрая команда, их хоккеисты не боятся идти на борьбу, применять силовые приемы. Соперник создал очень много моментов, у него не засчитали два гола, а несколько раз нас спасал вратарь Никита Беспалов. "Нефтехимик" заслуженно идет среди лидеров Восточной конференции.

– Вы сделали дубль в матче с "Нефтехимиком" и забросили победную шайбу "Салавату Юлаеву". На вас так подействовал вызов в олимпийскую сборную США?

– О нет. Я всегда стараюсь играть на победу и приносить пользу команде. Тем более в последних матчах я играл крайнего нападающего и забивать было удобнее. В матче с "Нефтехимиком" мне повезло, прошел удачный пас от Вилле Лаюнена. Во втором голе получилось сильно бросить из-под защитника команды соперника – так, что вратарь не видел шайбы. Ну а с "Салаватом Юлаевым" мы все выступили на высоком уровне. Я думаю, мы полностью переиграли соперника, показали, что готовы к плей-офф. Создали много моментов, мне оставалось лишь их использовать. Был очень сложный матч – сначала сыграли всухую в первом периоде, а потом забросили пять шайб на две команды, показав динамичную игру и высокие скорости.