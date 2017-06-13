Райан Гарбутт: "О переходе в "Сочи" советовался с Доусом и Бойдом"

Новичок "Сочи" Райан Гарбутт, ранее выступавший за "Анахайм", подчеркнул, что решился на переход, чтобы попробовать свои силы в новом клубе. По его словам, перед подписанием контракта консультировался с Найджелом Доусом и Дастином Бойдом, которые являются его приятелями.

- Почему вы решили перебраться в Россию и почему выбрали именно "Сочи"? - вопрос Гарбутту.

- Я слышал много хорошего о городе и команде, поэтому очень рад приехать и попробовать свои силы в новом клубе. С нетерпением жду встречи с Сергеем Зубовым, готов работать с ним так же, как и со всеми главными тренерами, у которых я играл.

- Вы всю карьеру провели в Северной Америке. Что вы слышали о России, какие у вас ожидания от игры за "Сочи"?

- Я получил хорошие отзывы от своих друзей из Виннипега, которые играли в КХЛ. Раньше я никогда не был в России, поэтому у меня нет каких-то стереотипов или предвзятого отношения к вашей стране.

- С кем вы советовались, когда принимали решение о переезде в Сочи?

- До подписания контракта я консультировался со своими агентами Скоттом Нортоном и Андреем Матвеевым, а также со своими близкими друзьями Найджелом Доусом и Дастином Бойдом, которые много лет играют в Астане.