Равиль Шавалеев: "Как договорились с "Йокеритом" о переходе Охтамаа? У меня большой опыт общения с финнами"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Равиль Шавалеев в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что желание подписать контракт с защитником Атте Охтамаа появилось после чемпионата мира. По его словам, договориться о переходе игрока из "Йокерита" удалось благодаря опыту работы с финнами.

- После вашего возвращения в "Ак Барс" в состав команды из новичков попали только защитники. Первым стал финн Атте Охтамаа. Как вы его нашли? Чем он приглянулся вам?

- Охтамаа стабильно играет в обороне. Я ездил в Питер на чемпионат мира. Там и увидел этого защитника в сборной Финляндии. Мы искали, так скажем, "дяденьку": игрока, который помогал бы именно в обороне. Охтамаа же ловил на себя броски, не проигрывал в единоборствах. Подумал, что его надо посмотреть. Поговорил с Билялетдиновым - он был не против.

- Как удалось договориться с финнами? Для "Йокерита" он был базовый защитник, игрок сборной.

- У нас опыт работы с финнами большой. Особенно у меня. У нас и Веханен, и Капанен, и Хентунен, и Иммонен играли. Все они пришли из сборной Финляндии. Так что мы знаем, как с ними договориться.

- Откуда у вас такое особенное отношение к финнам?

- Они обучены выполнять то, что надо. Характер у них нормальный, всегда на них можно положиться, и они обучаемы.