Равиль Шавалеев: "Ак Барсу" нужен форвард, похожий на Хентунена"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Равиль Шавалеев в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что на данный момент клуб находится в поиске нападающего. По словам руководителя, казанцам нужен форвард, который по игровым качествам похож на Юкку Хентунена, выступавшего за "барсов" с 2007 по 2009 год.

- Каким образом вы ищете нападающего?

- Уже объездил всю Европу. Нет нужных нам игроков. Ни в Швейцарии, ни в Швеции, ни в Финляндии. Просто нет достойных кандидатур.

- А в России?

- В России тем более. Все игроки уже заняты.

- Получается, остается только Северная Америка?

- Да, НХЛ и АХЛ. Общаемся со скаутами, набираем информацию. Пока не можем найти игрока на эту позицию. Вариантов много, но они не подходят под наши требования.

- Какими качествами должен обладать нужный вам игрок?

- Он должен забивать, но и не должен бояться единоборств. Таким был Хентунен - он мог и забросить важную шайбу, и в сложных матчах боролся, никому не уступал. Вот такой игрок нужен.