Рауно Паррас: "Для появления эстонского клуба в КХЛ надо работать и работать"

Президент эстонской хоккейной ассоциации Рауно Паррас считает, что пока рано говорить о появлении команды из Эстонии в КХЛ. Напомним, с декабря прошлого года эстонский "Ильвес" вел переговоры с руководством лиги о включении в число участников, но успехом они не увенчались.

- Чтобы в Таллине и Эстонии в один день появилась команда КХЛ, это рановато - для этого надо работать и работать, - цитирует ТАСС Парраса. - Нужны зрители, спонсоры, необходимы качественные местные игроки, а чтобы они пришли, для этого еще нужно работать. Эстонский хоккей к этому пока не готов, но мы стремимся и надеемся. Мы никакого отношения к этому проекту не имели. "Ильвес" - проект самостоятельный. Мы его поддерживали, как могли, но никакого решения не приняли.