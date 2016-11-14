Раск, Шейфел и Ринне - звезды недели в НХЛ

Вратарь "Бостона" Туукка Раск признан первой звездой недели в НХЛ. "Брюинз" на минувшей неделе одержали четыре победы в пяти встречах регулярного чемпионата, Раск отразил 97 процентов бросков по своим воротам (98 из 101), пропуская в среднем 0,75 шайбы за игру.

Вторая звезда – нападающий "Виннипега" Марк Шейфел. В четырех играх "Джетс" одержали три победы в основное время и проиграли одну встречу в овертайме, Шейфел набрал 6 (3+3) очков.

Третьей звездой признан вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне. Его команда одержала три победы в трех встречах, сам голкипер отразил 97,6 процента бросков по своим воротам.