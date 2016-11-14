20:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Раск, Шейфел и Ринне - звезды недели в НХЛ

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Вратарь "Бостона" Туукка Раск признан первой звездой недели в НХЛ. "Брюинз" на минувшей неделе одержали четыре победы в пяти встречах регулярного чемпионата, Раск отразил 97 процентов бросков по своим воротам (98 из 101), пропуская в среднем 0,75 шайбы за игру.

Вторая звезда – нападающий "Виннипега" Марк Шейфел. В четырех играх "Джетс" одержали три победы в основное время и проиграли одну встречу в овертайме, Шейфел набрал 6 (3+3) очков.

Третьей звездой признан вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне. Его команда одержала три победы в трех встречах, сам голкипер отразил 97,6 процента бросков по своим воротам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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DRW

Почему нет восторженных криков, какие они молодцы, а вот Кросби в 3 звезды недели не попал, а? :)))))

22:37

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