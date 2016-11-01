Рашит Давыдов: "Василий Демченко вызван на Кубок "Карьяла" не случайно"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов отметил, что вызов в состав национальной команды голкипера "Трактора" Василия Демченко на Кубок "Карьяла" не случаен. По словам специалиста, "выстрелить" может любой из новичков.

– Красиков, конечно, хорошо играет, показывает себя, – приводит ТАСС слова Давыдова. – Дай Бог, чтобы он продолжил так играть и дальше, мы следим за всеми. Выстрелить могут все, а чтобы сыграть на одном уровне два года – это уже показатель. Но фамилия Демченко не случайна. Кроме того, есть определенные изменения у Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина. Есть и хорошие и не совсем хорошие моменты. Для этого мы все и собрались, чтобы подвести ребят к играм.