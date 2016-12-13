Ральф Крюгер в 2011 году мог возглавить "Локомотив"

Президент "Саутгемптона" и главный тренер сборной Европы, выступавшей на Кубке мира Ральф Крюгер в интервью "СЭ" подчеркнул, что однажды был близок к работе в России. Специалист вел переговоры с руководством ярославского "Локомотива" за пять месяцев до авиакатастрофы.

- Читал, что в 2006 году у вас были переговоры с ФХР. Якобы вам предложили возглавить сборную России, а после вашего отказа выбор был сделан в пользу Вячеслава Быкова. Правда? - вопрос Крюгеру.

- Мы много лет дружим с (Владиславом) Третьяком, (Вячеславом) Фетисовым, переводчиком Севой (Всеволодом Кукушкиным. - Прим. И.Р.). Иногда они проверяли, заинтересован ли я в работе. Но в тот момент я хотел остаться главным тренером сборной Швейцарии еще на четыре года.

Всегда общался со многими людьми из России. Однажды у меня были переговоры с президентом ярославского "Локомотива" Юрием (Яковлевым. - Прим. И.Р.). Он приехал ко мне в Цюрих и предложил стать главным тренером, и я воспринял это предложение очень, очень серьезно. У ярославцев была отличная программа и по-настоящему хороший контракт. В переговорах участвовал не только я, но и моя жена. Это был самый близкий момент, когда я подошел к работе в России.

- Когда это было?

- За пять месяцев до авиакатастрофы "Локомотива".

- О боже.

- В итоге я все-таки отправился в "Эдмонтон" (с 2010 по 2012 годы Крюгер был вторым тренером "Ойлерз", затем на сезон возглавил команду. - Прим. И.Р.). Поменял мнение, решил, что Россия станет следующим шагом. Сказалась и точка зрения жены и детей. Тем не менее, Ярославль был по-настоящему близок, и я почти принял его предложение. Буквально вчера вспоминал об этом во время долгого разговора с другом... (Игорь РАБИНЕР)

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