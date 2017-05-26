Раил Якупов: "Сокращения в КХЛ? "Нефтехимику" нечего опасаться"

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов уверен в том, что 24 клуба КХЛ создадут высокий уровень конкуренции. Ранее на совете директоров лиги было решено сократить число команд в лиге на сезон-2017/18 с 29 участников до 27.

Помимо хорватского "Медвешчака", который принял решение вернуться в открытый чемпионат Австрии, турнир покинет новокузнецкий "Металлург". Предполагается, что количество команд может быть уменьшено до 24.

- Все, что касается решений лиги, - мы их приняли и будем работать по ним, - приводит пресс-служба нижнекамцев слова Якупова. - За нашей спиной стоит огромная компания. Поэтому нам опасаться не стоит. Все будет зависеть от нас, как мы будем играть, какой состав команды соберем, сколько привлечем зрителей. С этим проблем у нас никогда не было, люди в Нижнекамске любят хоккей, с удовольствием приходят на матчи. И близлежащие города также подвержены этому хорошему "вирусу".

- Вы согласны с тем, что оптимальный состав Лиги - 24 клуба?

- Наверное, не мне судить, какой состав оптимальный. Но я хотел бы, чтобы Лига была сильной, а сильной она будет, когда будет сильная конкуренция. Все-таки 24 команды позволяют создать большую конкуренцию.