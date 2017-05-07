Раиль Якупов: "Шарипзянов подпишет контракт на год"

Генеральный директор "Нефтехимика" Раиль Якупов заявил, что защитник Дамир Шарипзянов проведет ближайший сезон в нижнекамском клубе. Он рассказал, что контракт игрока будет рассчитан на один год.

– Возвращаем нашего воспитанника, – заявил Якупов. – Договорились с "Лос-Анджелесом", что следующий сезон Шарипзянову лучше провести здесь. Сегодня он летит, а 10-11 мая подпишет контракт на один сезон. В ближайшее время подпишем еще одного хоккеиста из Северной Америки, это будет иностранец. (Евгений БЕЛОУСОВ)