Раил Якупов: "Олимпийская пауза дала сбой, и "Нефтехимик" потерял игровой ритм"

Генеральный менеджер "Нефтехимика" Раил Якупов посетовал на продолжительную паузу в чемпионате КХЛ, связанную с Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане. Также функционер отметил, что его команда находится на пути становления.

– Лучшая "регулярка" в истории "Нефтехимика"? Наверное, не мне об этом судить, – передает "Реальное время" слова Якупова. – Я смотрю из своих соображений. Главное, что мы своими ходами смогли собрать людей на трибуны. Народ приходил и на последний матч плей-офф и на последние матчи чемпионата. Для меня это главный показатель. Мы играем для зрителей, как бы банально это не звучало. Хотя хоккеисты играют за себя тоже и за свои семьи.

– Почему в концовке "регулярки" пошел спад? С третьего места турнирной таблицы опустились на шестое, потеряв преимущество своего льда. А потом спад продолжился и в плей-офф.

– Я не совсем с вами согласен. Во-первых, никакого продолжения в плей-офф не последовало, это совсем другие игры. И никакого спада не было. Это просто говорит о том, что команда на пути становления.

Состав по сравнению с прошлым годом претерпел изменения. Очень серьезные вливания молодых хоккеистов. Люди, которые в прошлом году играли в высшей лиге, в этом году играли в плей-офф КХЛ. Это Шиксатдаров, Хайруллин, Бикмуллин, Шафигуллин, который в прошлом году еще во второй команде "кувыркался" – этим людям пришлось играть в плей-офф.

Возможно, олимпийская пауза дала сбой, и мы потеряли игровой ритм. 34-дневная пауза кого угодно может из него вывести. А до нее мы после Нового года в четырех играх уступили в одну шайбу, но затем обыграли всех лидеров – ЦСКА, "Йокерит", "Витязь", "Слован". Игры с "Ладой" всегда сложные, Тольятти на нас всегда настраиваются. Но тренеры лучше ответят на этот вопрос.

Хотя я честно скажу – никакой недооценки соперника не было. Это хоккей, любая команда может обыграть любую. И еще раз повторю – никакого спада не было.