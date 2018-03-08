Раил Якупов – о дисквалификации игроков "Нефтехимика": "Я полностью на стороне наших ребят"

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов заявил, что поддерживает хоккеистов своей команды, которые получили дисквалификации по итогам третьего матча серии плей-офф против "Трактора" (2:3). Напомним, что нападающие Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин дисквалифицированы на два матча, защитник Камиль Фазылзянов – на пять игр, защитник Александр Брынцев – на одну игру.

– Мы не обсуждаем действия ни судей, ни дисциплинарного комитета, – цитирует "Р-Спорт" Якупова. – Я полностью на стороне наших ребят, они играют в плей-офф. А плей-офф – это война. Все. Мы хотели выиграть. А как я могу быть не на стороне хоккеистов? Мы одна команда. Да, может, кому-то нужно было поосторожнее быть, но это хоккей. Я не думаю, что кто-то из наших игроков заслуживал двухматчевого наказания, но я, повторюсь, не обсуждаю эти решения.

КХЛ дисквалифицировала четырех игроков "Нефтехимика"