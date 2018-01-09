Раил Якупов: "Назаров не критиковал судей после поражения от "Спартака"

Директор нижнекамского "Нефтехимика" Раил Якупов отметил, что не увидел в словах главного тренера команды Андрея Назарова никакой критики арбитров после поражения от "Спартака" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Судьи не засчитали две шайбы гостей, а после встречи Назаров заявил, что "судьи ставят в коленно-локтевую целую команду... Мы говорим о целом регионе, который поставили в коленно-локтевую. Это некрасиво".

– Мы никого не критиковали. Я не увидел в словах Назарова ничего против судейства и лиги, – цитирует ТАСС Якупова. – Со сказанным им я полностью согласен, мы идем с ним в одной упряжке. Арбитры приняли такое решение, мы его приняли и идем дальше. У нас теперь игра с "Торпедо". Претензий по самоотдаче к игрокам в матче со "Спартаком" у нас нет. Мы просто забили на гол меньше. С каждой игрой мы двигаемся вперед. У нас это была седьмая выездная игра, никакой паники нет. Со "Спартаком" у нас играли пять молодых пацанов, и все трое забили, но голы двоих не засчитали.

Андрей Назаров: "Судьи поставили в коленно-локтевую позицию целый регион"