Рафик Якубов: "В команде может играть 10-15 человек одного агента. В "Ак Барсе" такого не будет"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов в интервью "Бизнес Онлайн" рассказал, на что обращает внимание при приобретении легионеров. По его словам, рынок нельзя назвать пустым.

– Нам всегда говорят, что европейский рынок пуст, игроков нет. Это действительно так?

– Надо искать, разбираться. Как нет? Нашли же в свое время Ли, Секстона, Гилроя, в "Витязе" всегда были отличные легионеры. Они разве звездами были? Веханена мы вообще со второй лиги забрали. Взяли его просто на просмотр, долго думали по нему, но парень был наголову сильнее остальных. Думаю, не нужно рассказывать, что из этого вышло потом. Да, рынок стал сложнее, тут нужно признать, потому и необходимо улучшать работу скаутов.

– На что, в первую очередь, обращаете внимание, когда смотрите на иностранного игрока?

– Много факторов: катание, бросок, игровое мышление на льду. Плюс, смотрим на человеческие качествах того или иного игрока. Может быть, он с дисциплиной не дружит? Очень много факторов. Это обстоятельная работа, поэтому и было принято решение о создании селекционного отдела.

– За счет чего можно снижать цену игрока? Это ведь тоже работа селекционного отдела.

– Где-то игровые, где-то бытовые моменты. Всегда можно найти какие-то риски и их проговорить изначально, если ты о них знаешь, конечно. Все нужно прописывать в контракте, чтобы в случае чего расторгать соглашение без потерь для клуба. Важно, чтобы наш главный спонсор, компания "Татнефть", несла меньше финансовых затрат.

– Есть клубы, где состав набирают агенты. Как избежать этого?

– Такая практика есть, в одной команде может играть 10-15 человек одного агента. Могу сказать точно, что в "Ак Барсе" такого не будет.