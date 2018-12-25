Рафик Якубов – о подписании Фазлеева: "Рады, что воспитанник "Ак Барса" вернулся в родной клуб"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Раделем Фазлеевым, сообщает сайт казанской команды. Ранее "Филадельфия" выставила 22-летнего хоккеиста на драфт отказов для того, чтобы расторгнуть с ним трудовое соглашение.

"Ак Барс" подписал Фазлеева

– Мы рады, что воспитанник "Ак Барса" вернулся в родной клуб. Радель – молодой нападающий с большим опытом игры на взрослом уровне, который способен сыграть и в центре, и на фланге. Подписание контракта с Фазлеевым вписывается в стратегию развития клуба, к тому же, его переход позволит "Ак Барсу" увеличить глубину состава перед плей-офф, – приводит слова Якубова официальный сайт казанской команды.

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