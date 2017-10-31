Рафик Якубов: "Билялетдинов не запрещает защитникам подключаться вперед"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов в интервью "Бизнес Онлайн" отметил, что ему понятна система игры, которую прививавет команде главный тренер Зинэтула Билялетдинов. По его словам, игроки выполняют все требования наставника.

– Вы общались с Зинэтулой Билялетдиновым. Насколько у вас общий взгляд на вещи?

– Работа идёт, но пока еще рано говорить что-то конкретно. Сейчас мы в одной лодке, мы одна команда… насколько дальше это будет продуктивно – покажет время. Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Ну а задача, поставленная нам президентом клуба Наилем Ульфатовичем Магановым конкретная – победа и еще раз победа.

– Вы понимаете систему, которую он хочет привить "Ак Барсу"?

– Да.

– Насколько она эффективна?

– Об этом можно будет говорить весной после плей-офф. Но команда дисциплинированная, игроки выполняют тренерское задание и на данный момент результат есть. Раньше были разговоры о скучном хоккее, но я этого не вижу. Все должно быть тотально: и оборона должна быть сильной, и нападение. Понимаю, если бы он запрещал защитникам подключаться вперед.

– Не запрещает?

– Нет, конечно. Посмотрите, сколько Токранов забил, Сидоров с ползоны забивает. Я считаю, что он нашел нужную химию и требования, которые он предъявляет игрокам, выполняются.