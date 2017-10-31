Рафик Якубов: "Ак Барсу" нужен третий вратарь"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов в интервью "Бизнес Онлайн" отметил, что команде необходим третий вратарь. По словам руководителя, в клубе уверены в Эмиле Гарипове.

– Вы три года не работали в КХЛ. Насколько сильно изменился рынок?

– Переговоры сложнее стали, рынок стал скупой и сильно разогрет – агенты сильно завышают стоимость игроков. Нам сейчас нужен нападающий и его тяжело будет найти. Недавно звонили, предлагали голкипера, но у нас есть вратарь.

– Вы уверены в Эмиле Гарипове?

– Парень в последних матчах пропускает очень мало, трижды сыграл "на ноль", команда идет на первом месте – мы уверены в Эмиле. Да, конечно, нам нужен будет третий вратарь, потому что с двумя вратарями мы в плей-офф не пойдем – думаю, это всем понятно.

– То есть, существует вратарская проблема?

– Нет, но нужно быть готовыми ко всему. Для запаса прочности нам нужен вратарь повзрослее, а вдруг, не хочу сглазить, травма?

– Есть кандидатуры вообще?

– Мы работаем над этим. В идеале, конечно, чтобы это был россиянин, но где его взять? Да и иностранного тяжело будет найти. Повторюсь, что из разговора с главным тренером, я понял, что никакой паники нет. Третий вратарь нам нужен исключительно для запаса прочности. Если мы хотим претендовать на победу в Кубке Гагарина, то нам нужно перестраховаться.