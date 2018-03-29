Рафаил Ишматов: "Трактор" совершили подвиг, обыграв "Салават", но с "Ак Барсом" будет гораздо сложнее"

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов перед полуфинальной серией Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и "Трактором" отметил, что челябинской команде будет трудно. Первый матч в серии состоится завтра, 30 марта.

– Команда у "Трактора" очень организованная, при этом в нападении могут нестандартно сыграть как легионеры, так и наша молодежь вроде Виталия Кравцова, – цитируют "Известия" Ишматова. – Они совершили подвиг, обыграв "Салават". Хотя я был уверен, что в седьмом матче они не сдюжат и класс уфимцев все решит. Но теперь "Трактору" будет гораздо сложнее противостоять "Ак Барсу" – состав и тренерский штаб у соперника более опытный, а звенья укомплектованы гораздо лучше.