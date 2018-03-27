Рафаил Ишматов: "Седьмой матч между "Салаватом" и "Трактором" будет более осторожным и упорным, чем шестая встреча"

Экс-главный тренер "Салавата Юлаев" Рафаил Ишматов считает, что седьмой решающий матч полуфинальной серии КХЛ между "Салаватом" и "Трактором" получится упорным. Специалистом считает, что "Салават" одержит победу.

- Я говорил, что тот, кто выиграет пятый матч, одержит победу во всей серии, – цитируют "Известия" Ишматова. – Но "Трактор" опроверг этот прогноз. И в данном случае мне непонятен не сам факт победы челябинцев, а то, почему они с таким счетом разгромили "Салават" в шестой встрече. Только главный тренер уфимцев может сказать, что у них не получилось. Могу только сказать, что не лучшим образом сыграл вратарь Бен Скривенс, допустивший грубейшие ошибки. После таких неудач командный дух, конечно, падает. Тем более многие хоккеисты просто могли не успеть восстановиться – больше двух недель они безостановочно играют в плей-офф.

Седьмой матч будет другим – более осторожным и упорным, нежели шестая встреча. Тем более у "Салавата Юлаева" команда очень опытная – уверен, она соберется на последний матч. У уфимцев есть хоккеисты, понимающие игру и имеющие за плечами не один год выступлений в самых непростых ситуациях. Особенно это касается легионеров. Они обязаны что-то придумать и вытащить этот матч. Убежден, что опыт и мастерство все-таки будут иметь решающее значение, и в седьмой игре "Салават Юлаев" выиграет у "Трактора". Пусть и с минимальным перевесом. Всё решат характер и способность игроков к коллективным действиям. Кто проявит свое чувство долга, тот и победит.