Рафаил Ишматов: "Нужно, чтобы Капризов имел стабильно по 16-18 минут игрового времени"

Бывший тренер СКА и "Салавата Юлаева" Рафаил Ишматов подвел итоги первого матча сезона в КХЛ СКА – ЦСКА (4:2) и оценил игру Кирилла Капризова.

– Капризов сыграл хорошо – видно, что он берет на себя лидерские функции, – цитируют "Известия" Ишматова. – Но важно, чтобы он продолжал играть и расти в мастерстве. Поэтому нужно, чтобы Кирилл имел стабильно по 16–18 минут игрового времени в матче. Здесь может стать проблемой излишне широкая обойма высококлассных хоккеистов в ЦСКА. Такая глубина состава может пойти на пользу, но бывали случаи, когда она разваливала коллектив.

Сложно говорить о каком-то индивидуальном стиле тренера в топ-клубе уровня ЦСКА. Большой бюджет и большие деньги, вкладывающиеся в комплектацию состава, налагают свой отпечаток и на игру. На тренера оказывается давление сверху, что не позволяет ему ставить более-менее рискованный и зрелищный хоккей. А ведь именно в больших клубах и проявляется игровое видение главного тренера, но амбиции ЦСКА могут заставить Никитина упрощать тактику и избирать более надежную игру с точки зрения результата, без каких-то рисковых кадровых или тактических решений.

Это две равные по составу команды, но только с точки зрения имен. В ЦСКА еще не сложилась команда, поскольку летом ее состав очень серьезно обновился. СКА все же имеет постоянный костяк – выработанное за последние 3–4 года "чувство друг друга" сделало ту разницу, которая и отобразилась в счете на табло. И эта сыгранность пока позволяет пережить отъезд Дадонова и Шипачева, хотя этих игроков питерцам все равно будет не хватать. Не так просто сделать столь мощную тройку, какая была у Вадима и Евгения сначала с Панариным, а потом с Гусевым.