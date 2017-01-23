Рафаил Ишматов: "Матч звезд КХЛ по накалу и зрелищности был "энхаэловским"

Бывший главный тренер "Салавата Юлаева" Рафаил Ишматов в интервью "Известиям" подчеркнул, что остался доволен Матчем звезд КХЛ, который прошел в Уфе. Он сравнил это мероприятие по зрелищности с НХЛ.

– В Казани прошел удивительный матч, который можно назвать "энхаэловским" по накалу и зрелищности, – сказал Ишматов. – Противостояние "Ак Барса" и "Салавата" всегда было боевым, но такое количество голов явно должно было понравиться болельщикам. Трудно сказать, что сейчас происходит с Уфой, но ее лихорадит. Хорош был Кирилл Капризов, который словно не прерывал свое выступление на молодежном чемпионате мира, но в силу молодости не он сейчас должен определять игру. Не видно пока стабильных лидерских качеств у легионеров, за которых заплатили хорошие деньги как раз для того, чтобы они решали исход матча в пользу "Салавата". А сейчас ни Линус Умарк в нападении, ни Никлас Сведберг в воротах стабильностью пока не блещут – оба серьезно сдали по сравнению с прошлым сезоном.