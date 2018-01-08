Рафаэль Бикмуллин: "Забил два гола, оба не засчитали. Очень досадно"

Нападающий "Нефтехимика" Рафаэль Бикмуллин выразил разочарование в связи с двумя отмененными голами в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (2:3). Форвард забросил свои первые шайбы в лиге, но обе они не были засчитаны.

- Тренеры начали доверять, появилось игровое время. Сегодня забили два гола, но оба не засчитали, очень досадно, если честно, - цитирует "Р-Спорт" Бикмуллина. - Будем исправляться в следующей игре. В эпизоде с первым голом я бросил в защитника, пошел на "пятак", ударил вратарю в щитки. Судьи заметили этот момент и не засчитали, потому что я находился в площади. Там такая волна эмоций была, что я даже не понял: я бил вратаря или партнер мой.

Я уже забивал на уровне КХЛ, но в товарищеских матчах, сейчас я только после операции восстанавливаюсь. Будем идти дальше. Главное – воспользоваться доверием, которое есть со стороны тренеров, использовать этот шанс. Результат на табло: хоть я и забил, но оба гола не засчитанные. Как-то так.