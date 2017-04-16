Рафаэль Батыршин: "Видимо, в этом сезоне "Ак Барс" не был сильнее всех"

Защитник "Ак Барса" Рафаэль Батыршин подчеркнул, что команда каждый год ставит перед собой цель - завоевание чемпионства. При этом он отметил, что в этом сезоне казанцы не сумели показать лучший хоккей в лиге.

- Команда для болельщиков делает все, - приводит "Реальное время" слова Батыршина. - Они нас поддерживают, а мы будем стараться отвечать своей игрой.

- У вас остался осадок от сезона в связи с травмой и итоговой бронзой?

- Естественно, задача на каждый сезон - это золотые медали. Но, видимо, в этом году мы были не самыми сильными. Но ничего, будем стараться, бронзовые медали, я считаю, это тоже достижение.

Напомним, что в этом сезоне казанской клуб не смог обойти магнитогорский "Металлург" в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, уступив в серии 0:4. В итоге "Ак Барс" занял четвертое место по итогам чемпионата России по хоккею сезона-2016/17, а в КХЛ - третье.