Рафаэль Батыршин: "Овечкин выделялся с девяти лет"

Защитник "Ак Барса" Рафаэль Батыршин поздравил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с 600-й шайбой в НХЛ. Оба хоккеиста воспитывались в хоккейной школе "Динамо".

– Поздравляю его с 600-м голом, – приводит сайт "Ак Барса" слова Батыршина. – Когда встречались команды моего возраста с его возрастом, хотелось против него сыграть здорово, проверить себя против него. С девяти лет он выделялся своим талантом, напором, агрессией и голевым чутьем. Было видно, что растет талантливый неординарный парень.