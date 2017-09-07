Рафаэль Батыршин: "Не нужно переживать, у "Ак Барса" все будет хорошо"

Защитник "Ак Барса" Рафаэль Батыршин после поражения от "Автомобилиста" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность в том, что клуб улучшит свою игру.

По словам хоккеиста, который впервые в сезоне принял участие во встрече, у болельщиков нет поводов для переживаний. Отметим, что данное поражение стало для казанцев вторым подряд.

– Состояние далеко до идеального, в некоторых моментах недостает игровой практики. Старался, как мог, но команда все равно проиграла, – приводит пресс-служба казанцев слова Батыршина. – "Ак Барсу" не хватает реализации. Сезон длинный, впереди, я думаю, все будет хорошо. Мы вроде неплохо начали, вели 2:0, но затем пропустили в большинстве. Не думаю, что это был ключевой момент. Потом сбавили обороты, перестали лезть на ворота. Из-за это не смогли еще забить.

У нас нет звена-лидера. Все четыре пятерки могут забить, это наш козырь. "Ак Барс" не зависит от одного звена. Защитники стараются, бросают. Возможно, нападающие не так хорошо закрывают. А так все стараются, хотят, чтобы команда выиграла. Все будет хорошо. Пусть болельщики не переживают.