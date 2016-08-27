Рафаэль Батыршин: "Ак Барс" не реализовал большинство, а "Медвешчак" воспользовался своими возможностями"

Защитник "Ак Барса" Рафаэль Батыршин уверен, что команду подвела реализация численного преимущества в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Медвешчаком" (1:3). По его словам, к пропущенным шайбам привели потери в средней зоне.

- У нас была куча возможностей реализовать большинство - не забили, - приводит "Бизнес Online" слова Батыршина. - У соперников было две контратаки в начале второго периода - два гола пропустили

- Соперник не давал вам перейти из обороны в атаку...

- Потери в средней зоне привели к шайбам. Может быть, наложило отпечаток то, что мы играли второй день подряд, а соперник отдыхал. Но ничего страшного, надо серьезно подготовиться к выездной серии и показывать достойный результат.

- Почему, на ваш взгляд, получился такой боевой матч: много драк, стычек, удалений?

- В команде соперников собраны североамериканцы, которые играют в "тело". У нас тоже есть ребята, которые умеют играть жестко.

- После третьего пропущенного гола ваше игровое время существенно сократилось.

- Это не ко мне вопрос, а к тренеру.