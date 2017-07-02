Радулов не имеет предложений из КХЛ

Александр Черных, агент нападающего Александра Радулова, отметил, что лишь несколько клубов КХЛ могли бы подписать контракт с хоккеистом. В минувшем сезоне форвард выступал за "Монреаль", а 1 июля стал свободным агентом.

– Пока предметных разговоров с клубами КХЛ не было, тут нужна конкретика, – цитирует ТАСС Черных. – Да и таких команд не так много, которые могут дать Радулову деньги. Их максимум четыре – СКА, ЦСКА, "Ак Барс" и "Салават Юлаев". Не вижу в КХЛ других клубов, которые могли бы сформировать достойное предложение.

Отметим, что в составе "Монреаля" Радулов провел 82 матча и набрал 61 (20+41) очко.

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