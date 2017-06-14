Радулов может получить контракт на 6,5 миллиона долларов в "Монреале"

Нападающий Александр Радулов ведет переговоры с "Монреалем" по новому контракту, сообщает Sportsnet. Отмечается, что стороны могут договориться в ближайшие дни.

Россиянин может получить соглашение на 4-5 лет с зарплатой от 6 до 6,5 миллиона долларов за сезон. В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 54 (18+36) очка. Также на его счету 7 (2+5) очков в 6 встречах плей-офф.