Радивоевич, Ружичка и Гашек на новой маске Юлиуса Гудачека. Фото

Пресс-служба "Спартака" показала новый шлем вратаря Юлиуса Гудачека. Он исполнен в красно-белых цветах клуба, а на маске изображены бывшие игроки "Спартака" и соотечественники Бранко Радивоевич, Штефан Ружичка и Доминик Гашек.
Напомним, 29-летний Гудачек, который ранее выступал за "Северсталь", подписал с красно-белыми однолетний контракт.
Бранко Радивоевич, Штефан Ружичка, Доминик Гашек на новой маске Юлиуса Гудачека 🔥🥅 pic.twitter.com/m4VcMt6N7X– Спартак Москва (@spartak_hc) 12 июля 2018 г.
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