Радивоевич, Ружичка и Гашек на новой маске Юлиуса Гудачека. Фото

Пресс-служба "Спартака" показала новый шлем вратаря Юлиуса Гудачека. Он исполнен в красно-белых цветах клуба, а на маске изображены бывшие игроки "Спартака" и соотечественники Бранко Радивоевич, Штефан Ружичка и Доминик Гашек.

Напомним, 29-летний Гудачек, который ранее выступал за "Северсталь", подписал с красно-белыми однолетний контракт.