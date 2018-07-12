21:40 | Хоккей — КХЛ

Радивоевич, Ружичка и Гашек на новой маске Юлиуса Гудачека. Фото


Пресс-служба "Спартака" показала новый шлем вратаря Юлиуса Гудачека. Он исполнен в красно-белых цветах клуба, а на маске изображены бывшие игроки "Спартака" и соотечественники Бранко Радивоевич, Штефан Ружичка и Доминик Гашек.

Напомним, 29-летний Гудачек, который ранее выступал за "Северсталь", подписал с красно-белыми однолетний контракт.

 

 

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