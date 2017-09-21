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19:16 | Хоккей — КХЛ

Радил сыграет с "Адмиралом", пропустив пять матчей из-за сотрясения мозга


Форвард "Спартака" Лукаш Радил примет участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала", сообщает "Р-Спорт". Чешский нападающий вернулся в состав красно-белых после сотрясения мозга, из-за которого он был вынужден пропустить пять игр.

Напомним, Радил получил повреждение 2 сентября во встрече с минским "Динамо" (1:0 Б). В шести матчах этого сезона на его счету 3 (2+1) очка.

Матч "Спартак" – "Адмирал" состоится сегодня. Начало игры – 19:30 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20170921/1126071545.html

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Материалы других СМИ
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