Радил пропустит матчи "Спартака" против СКА и "Йокерита"

Форвард "Спартака" Лукаш Радил, получивший сотрясение мозга в матче чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (1:0 Б), пропустит игры со СКА и "Йокеритом". Встреча против питерских армейцев состоится 4 сентября, игра с "джокерами" - 6 сентября. Оба матча пройдут в Москве.

- Состояние Радила удовлетворительное, Лукаш находится дома, диагноз – сотрясение, - цитирует "Р-Спорт" представителя пресс-службы красно-белых. - Хоккеист пропустит следующие две игры - против СКА и "Йокерита".

Напомним, Радил из-за повреждения, полученного в первом периоде игры против минского "Динамо", не смог продолжить игру. В сезоне-2017/18 на его счету 3 (2+1) очка в 6 матчах.