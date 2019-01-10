Радель Фазлеев: "У меня три года не получалось в АХЛ, надеюсь, в "Ак Барсе" дадут шанс"

Нападающий "Ак Барса" Радель Фазлеев рассказал о своих надеждах в казанской команде в интервью "БИЗНЕС Online".

– Полностью акклиматизировались?

– Организм готов. В плане игры еще не все в порядке – думаю, что нужно провести пару матчей, чтобы было все нормально.

Хорошо, что есть время поиграть за "Барс", здесь привыкну к российскому хоккею. Все-таки надеюсь, что дадут шанс в первой команде.

– Почему в этом сезоне в АХЛ не получалось?

– Да на самом деле все три года в АХЛ не получалось. В первый сезон подумал, что на правах молодого в четвертой тройке, а потом ничего не менялось.

Было неважно, как я играю, хорошо или плохо. Чувствовал, что в игре есть прогресс, но шанса сыграть во втором или третьем звене не давали.

Играл с двумя чеккерами, в такой ситуации сложно набирать хорошую статистику. Это ни в коем случае не отговорки, но люди, которые смотрели игры, все понимают. "Ак Барс" всегда поддерживал, звал обратно.

Мы пытались вернуться с прошлого лета, но предыдущий генеральный менеджер Рон Хекстолл ни в какую не отпускал. Недавно поменялся менеджер, и новый уже отпустил меня.

– Разрыв контракта был вашей инициативой?

– Да. На второй год я увидел, что ничего не меняется, и уже в прошлом сезоне пытался вернуться. Но в конце декабря в КХЛ дедлайн, и пришлось доигрывать сезон в Америке.

"Ак Барс" подписал Фазлеева