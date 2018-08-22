Путин встретился с участниками благотворительного матча в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился с хоккеистами, которые приняли участие в благотворительном матче в Сочи, проходившем в рамках программы "От чистого сердца".

- У нас очень интересная, хорошая и представительная спортивная семья, - цитирует Путина ТАСС.

Президент СКА Геннадий Тимченко выразил сожаление, что глава государства не смог принять участие в этом матче.

- Как у нас говорят, был занят на работе, - ответил Путин.

В заключительной части встречи президент коротко пообщался с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем и почетным членом Международного олимпийского комитета Жан-Клодом Килли.





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