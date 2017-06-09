Против Сафронова может быть заведено уголовное дело

По информации "СЭ", полученной из источников в правоохранительных органах, на бывшего генерального директора московского "Динамо" Андрея Сафронова может быть заведено уголовное дело. Ему инкриминируют финансовые махинации, связанные с зарплатами игроков и "откаты" через агентов.

Отметим, что только официальный доход Сафронова в "Динамо" за прошедший сезон с учетом премиальных составил около 100 миллионов рублей.

Как Сафронова убирают из "Динамо"