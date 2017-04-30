Вратарь Илья Проскуряков продолжит карьеру в "Югре", утверждает "Р-Спорт". С 2015 года он защищал цвета "Торпедо". Сегодня клуб объявил об уходе 20 хоккеистов, включая Проскурякова.

В минувшем сезоне "Торпедо" заняло шестое место в Западной конференции и вылетело в первом раунде Кубка Гагарина от "Динамо" (1-4). Проскуряков провел в регулярном чемпионате 50 матчей, пропустил 75 шайб, отразив 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 1,74. В плей-офф на его счету 2 матча и 6 пропущенных шайб (89,7 процента бросков).