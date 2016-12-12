Проскуряков, Кольцов и Семин - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков 15-й игровой недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим вратарем признан Илья Проскуряков ("Торпедо"), в трех матчах одержавший две победы, в том числе одну – "на ноль". Проскуряков отразил 96,30 процентов бросков при коэффициенте надежности 1,01. Кроме того, а третьем поединке недели, против "Лады", Проскуряков вышел на серию бросков и одержал в ней победу.

Лучшим защитником признан Кирилл Кольцов ("Трактор"), вместе с командой одержавший победы и набиравший очки в двух проведенных матчах. Всего на его счету 3 (2+1) очка. Шайба Кольцова в ворота "Амура" оказалась победной. Защитник "Трактора" завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+2), а также нанес 8 бросков по воротам соперника.

Лучшим нападающим признан Александр Семин ("Металлург" Мг), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в этих матчах 4 (3+1) очка. Нападающий "Магнитки" забрасывал победные шайбы в обоих играх, в поединке с "Куньлунем" на его счету – дубль.

Лучшим новичком признан нападающий Дмитрий Амброжейчик ("Динамо" Мн), одержавший вместе с командой две победы в двух проведенных матчах. На его счету – дубль в поединке с "Медвешчаком". Амброжейчик не завершил ни одного из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2). 21-летний форвард минчан в среднем проводил на льду 11 минут 53 секунды.