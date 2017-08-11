Проморолик "Слована" к новому сезону КХЛ

"Слован" в своем официальном Твиттере выпустил проморолик к предстоящему 10-му сезону КХЛ.
Свой первый матч братиславский клуб проведет 23 августа в гостях со СКА. Первая домашняя встреча назначена на 30 августа с минским "Динамо".
Напомним, что в прошлом сезоне "Слован" занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. Клуб играет в КХЛ с 2012 года и лишь дважды выходил в плей-офф.
Ready to fight! @khl season 17/18 starts soon. Home opener 30.08. vs.@hcdinamo. Tickets on sale next Wednesday #kockysuhodene #vernislovanu pic.twitter.com/AUVsgsA9PQ– HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 11 августа 2017 г.
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