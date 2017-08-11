Проморолик "Слована" к новому сезону КХЛ

"Слован" в своем официальном Твиттере выпустил проморолик к предстоящему 10-му сезону КХЛ.

Свой первый матч братиславский клуб проведет 23 августа в гостях со СКА. Первая домашняя встреча назначена на 30 августа с минским "Динамо".

Напомним, что в прошлом сезоне "Слован" занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. Клуб играет в КХЛ с 2012 года и лишь дважды выходил в плей-офф.