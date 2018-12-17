Прогноз "Фонбет": "Нефтехимик" победит "Трактор"

17 декабря "Нефтехимик" сыграет с "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет", в основное время матча выиграет "Нефтехимик". На победу клуба из Нижнекамска можно поставить с коэффициентом 1.95, на победу "Трактора" – с коэффициентом 3.40, на ничью – с коэффициентом 3.90. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 58% выбрали "Нефтехимик", 20% – "Трактор", 22% – ничью.

– Сколько забросят шайб?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды имеют равные шансы забросить как больше 4,5 шайбы, так и меньше 4,5. На тотал меньше 4,5 можно поставить с коэффициентом 1.90, с тем же коэффициентом можно сделать ставку на тотал больше 4,5. Большая часть клиентов "Фонбет" уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 4,5 поставили 60% игроков, на тотал меньше 4,5 – 40%.

– Кто одержит победу с учетом овертайма и буллитов?

– "Фонбет" считает, что победит "Нефтехимик". На победу команды Андрея Назарова с учетом овертайма и буллитов можно поставить с коэффициентом 1.57, на итоговую победу "Трактора" – с коэффициентом 2.40. Большинство клиентов "Фонбет" также считает, что с учетом овертайма и буллитов выиграет "Нефтехимик". На итоговую победу клуба из Нижнекамска поставили 73% игроков, на итоговую победу "Трактора" – 27%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 43% клиентов "Фонбет" поставили на победу "Нефтехимика" в основное время, 19% – на то, что нижнекамский клуб выиграет с учетом овертайма и буллитов. 17% игроков выбрали ничью, 14% – победу "Трактора" в основное время, 7% клиентов "Фонбет" поставили на итоговую победу челябинского клуба.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 90 000 рублей на ничью с коэффициентом 3.90. В среднем на матч "Нефтехимик" – "Трактор" ставят 450 рублей.

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