Прогноз "Фонбет": ЦСКА – явный фаворит в четвертом матче серии с "Ак Барсом"

20 апреля состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и "Ак Барсом". Встреча состоится в Москве и начнется в 19.30 по местному времени. После трех матчей счет в серии 2-1 в пользу команды из Казани.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что ЦСКА победит и во втором домашнем матче. На победу армейцев в основное время можно поставить за 1.77, на победу казанцев – за 3.95, на ничью – за 4.10. На победу ЦСКА с учетом овертайма принимаются ставки с коэффициентом 1.45, на победу "Ак Барса" – с коэффициентом 2.75.

Среди клиентов "Фонбет", поставивших на исход встречи в основное время, 55% выбрали "Ак Барс", 34% – ЦСКА и 11% – ничью. На победу "барсов" с учетом овертайма поставили 52% игроков, на победу армейцев – 48%.

СКОЛЬКО ЗАБРОСЯТ ШАЙБ?

"Фонбет" считает, что в четвертой встрече серии будет заброшено больше трех шайб. На тотал больше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.52, на тотал меньше 3,5 – с коэффициентом 2.35.

Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами: на тотал голов больше 3,5 поставили 79% игроков, на тотал меньше 3,5 – 21%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самой популярной стала ставка на победу "Ак Барса" – ее выбрали 50% игроков. 31% клиентов "Фонбет" поставил на ЦСКА, 11% – на то, что "барсы" не проиграют. 7% игроков предпочли ничью, всего 1% – тотал больше 3,5.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 50 000 рублей на победу ЦСКА. В среднем на игру ЦСКА и "Ак Барса" ставят 515 рублей.

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