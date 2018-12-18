Прогноз "Фонбет": букмекеры и игроки не верят в "Спартак" в матче с "Йокеритом"

18 декабря "Спартак" встретится с "Йокеритом" в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?

– "Фонбет" считает, что в матче победит "Йокерит". На победу финского клуба можно поставить с коэффициентом 2.12, на победу "Спартака" – с коэффициентом 2.90, на ничью – с коэффициентом 4.05. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в том, что выиграет "Йокерит". Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 73% выбрали финнов, 18% – "Спартак", 9% – ничью.

– Сколько забросят шайб?

– По мнению букмекеров "Фонбет", команды забросят меньше шести шайб. На тотал меньше 5,5 можно поставить с коэффициентом 1.68, на тотал больше 5,5 – с коэффициентом 2.18. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что в матче будет забито больше пяти голов. На тотал больше 5,5 поставили 60% игроков, на тотал меньше 5,5 – 40%.

– Кто одержит победу с учетом овертайма и буллитов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что победит "Йокерит". На победу клуба из Хельсинки с учетом овертайма и буллитов можно поставить с коэффициентом 1.68, на победу "Спартака" – с коэффициентом 2.12. Большинство клиентов "Фонбет" тоже не сомневается в итоговой победе финской команды. На победу "Йокерита" поставили 72% игроков, на победу "Спартака" – 28%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 55% клиентов "Фонбет" поставили на то, что "Йокерит" выиграет в основное время, 16% – на итоговую победу финнов. 14% игроков сделали ставку на то, что в основное время сильнее окажется "Спартак", 10% поставили на то, что "Йокерит" не проиграет по результатам трех периодов. Итоговую победу "Спартака" предпочли 5% клиентов "Фонбет".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 160 000 рублей на победу "Йокерита" в основное время. В среднем на матч "Спартака" и "Йокерита" ставят 550 рублей.

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