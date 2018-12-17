Прогноз "Фонбет": "Автомобилист" – фаворит матча с "Ак Барсом"

17 декабря "Ак Барс" сыграет с "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет", в матче выиграет "Ак Барс". На победу казанского клуба можно поставить с коэффициентом 2.25, на победу "Автомобилиста" – с коэффициентом 2.75, на ничью – с коэффициентом 3.90. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 53% выбрали "Ак Барс", 31% – "Автомобилист", 16% – ничью.

– Сколько забросят шайб?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забросят больше четырех шайб. На тотал больше 4,5 можно поставить с коэффициентом 1.77, на тотал меньше 4,5 – с коэффициентом 2.05. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 4,5 поставили 83% игроков, на тотал меньше 4,5 – 17%.

– Кто одержит победу с учетом овертайма и буллитов?

– "Фонбет" считает, что победит "Ак Барс". На победу клуба из Казани с учетом овертайма и буллитов можно поставить с коэффициентом 1.77, на победу "Автомобилиста" – с коэффициентом 2.05. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что с учетом овертайма и буллитов выиграет "Ак Барс". На итоговую победу казанцев поставили 81% игроков, на итоговую победу "Автомобилиста" – 19%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 35% клиентов "Фонбет" поставили на победу "Ак Барса" с учетом овертайма и буллитов, 31% – на то, что казанский клуб выиграет в основное время. 18% игроков выбрали победу "Автомобилиста" в основное время, 9% – ничью. Победу екатеринбуржцев с учетом овертайма и буллитов предпочли 7% клиентов "Фонбет".

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на итоговую победу "Ак Барса" с коэффициентом 1.72. В среднем на матч "Ак Барса" и "Автомобилиста" ставят 500 рублей.

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