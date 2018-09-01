Прогноз "Фонбет": "Ак Барс" и СКА забьют много голов

1 сентября "Ак Барс" сыграет со СКА в матче-открытии регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в матче победит СКА. На победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 2.30, на победу "Ак Барса" – с коэффициентом 2.60, на ничью в основное время – с коэффициентом 4.17. Большинство клиентов "Фонбет" тоже видит фаворитом встречи СКА. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 59% выбрали петербургскую команду, 32% – "Ак Барс" и 9% – ничью в основное время.

– Сколько забросят шайб?

– По мнению "Фонбет", встреча будет результативной. На тотал больше 4,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 4,5 – с коэффициентом 2.23. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с букмекерами. На тотал больше 4,5 поставили 73% игроков, на тотал меньше 4,5 – 27%.

– Кто победит с учетом овертайма и буллитов?

– "Фонбет" предполагает, что СКА победит с учетом овертайма и буллитов. На итоговую победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 1.78, на победу "Ак Барса" – с коэффициентом 2.02. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На итоговую победу СКА поставили 79% игроков, на "Ак Барс" – 21%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу СКА в основное время, ее предпочли 49% клиентов "Фонбет". 26% игроков поставили на победу "Ак Барса" в основное время, 9% – на то, что петербуржцы не проиграют. 8% клиентов "Фонбет" выбрали победу СКА с форой (0), еще 8% – ничью в основное время.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 190 000 рублей на то, что СКА не проиграет. В среднем на матч "Ак Барса" и СКА ставят 711 рублей.

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