Прогноз "Фонбет": "Ак Барс" – фаворит "зеленого" дерби

18 октября "Ак Барс" на своей площадке примет "Салават Юлаев" в матче КХЛ. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет", в матче выиграет "Ак Барс". На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 2.05, на победу "Салавата Юлаева" – с коэффициентом 3.00, на ничью в основное время – с коэффициентом 4.10. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 70% предпочли "Ак Барс", 13% – "Салават Юлаев" и 7% – ничью.

– Сколько забросят шайб?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забросят меньше шести шайб. На тотал меньше 5,5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 5,5 – с коэффициентом 2.20. Большинство клиентов "Фонбет" согласилось с букмекерами. На тотал меньше 5,5 поставили 59% игроков, на тотал больше 5,5 – 41%.

– Кто одержит победу с учетом овертайма и буллитов?

"Фонбет" предполагает, что итоговую победу одержит "Ак Барс". На победу казанцев с учетом овертайма и буллитов можно поставить с коэффициентом 1.63, на победу "Салавата Юлаева" – с коэффициентом 2.25. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в том, что победит "Ак Барс". На итоговую победу казанского клуба поставили 86% игроков, на итоговую победу "Салавата Юлаева" – 14%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 51% клиентов "Фонбет" поставил на то, что "Ак Барс" не проиграет, 28% – на итоговую победу казанцев, 16% – на то, что "Ак Барс" выиграет в основное время. 3% игроков сделали ставку на победу "Салавата Юлаева" в основное время, 2% – на итоговую победу уфимцев.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на итоговую победу "Ак Барса". В среднем на матч "Ак Барса" и "Салавата Юлаева" ставят 619 рублей.

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