Профсоюз КХЛ провел матч в поддержку заболевшего раком Мнацяна

Профсоюз КХЛ совместно с администрацией Ярославского муниципального района и ветеранами "Локомотива" провел благотворительный матч поддержку заболевшего онкологией защитника Самвела Мнацяна.

В игре приняли участие Антон Бут, Константин Руденко, Игорь Емелеев, Денис Гребешков и другие. Все средства, вырученные за данное мероприятие (1 миллион 335 тысяч рублей), будут переданы на лечение хоккеиста. Также сообщается, что из данной суммы 35 тысяч рублей собрали болельщики.

Ранее глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко заявил, что возглавляемая им организация намерена открыть благотворительный счет для лечения Мнацяна.

Также главный тренер "Нефтехимика" Раил Якупов сказал, что все средства от матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" будут направлены на помощь защитнику.

По словам агента Шуми Бабаева, опухоль в позвонке 28-летнего хоккеиста образовалась в результате удара в спину в одном из матчей.

Мнацян в мае этого года перешел в "Сибирь" из "Адмирала", за который он отыграл три года. В 52 играх сезона-2017/18 он забил гол и отдал две голевые передачи.